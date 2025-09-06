Pflicht erfüllt, Glanz verfehlt: ÖFB zittert sich gegen Zypern zum Sieg

Alles andere als eine „gmahde Wiesn“ für das ÖFB-Team! Österreichs Fußball-Nationalteam hat in der WM-Qualifikation einen mühevollen Pflichtsieg gegen Zypern eingefahren und hält nach drei Spielen beim Punktemaximum.

Die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick besiegte den Außenseiter von der Mittelmeerinsel am Samstag in Linz dank eines Elfmeters von Marcel Sabitzer in der 54. Minute glanzlos mit 1:0 (0:0). Am Dienstag könnten die Österreicher mit einem Sieg in Zenica gegen Bosnien erstmals die Tabellenführung in Gruppe H übernehmen.

Rangnick setzte vor 16.300 Zuschauern in der ausverkauften Raiffeisen Arena im Tor auf Alexander Schlager statt Patrick Pentz. Im Sturmzentrum erhielt Marko Arnautovic den Vorzug gegenüber Michael Gregoritsch. Der Rekordnationalspieler, im Sommer zu Roter Stern Belgrad gewechselt, blieb aber wirkungslos. Gregoritsch, der zuletzt in sechs seiner jüngsten acht Länderspiele getroffen hatte, stürmte erstmals in diesem Jahr nicht von Beginn an.

David Alaba und Xaver Schlager kehrten nach ihren Verletzungspausen wie erwartet in die Startelf zurück, dieser gehörte anstelle von Romano Schmid auch Patrick Wimmer an. Konrad Laimer agierte in seinem 50. Länderspiel erstmals von Beginn an als Rechtsverteidiger – die Position, auf der er auch bei Bayern München einen Stammplatz erobert hat.

Riesenglück vor der Pause

Die Zyprer gaben durch Loizos Loizou den ersten Warnschuss ab (5.). Die im Gedenken an den im August verstorbenen früheren ÖFB-Präsidenten Leo Windtner mit Trauerflor angetretenen Österreicher hatten zwar mehr vom Spiel, in den ersten 25 Minuten aber keine zwingende Torchance.

Stattdessen musste sich die Rangnick-Auswahl bei Fortuna bedanken, dass ein Schuss von Zypern-Stürmer Ioannis Pittas von der Stange an Alexander Schlagers Rücken und von dort wieder an die Stange sprang. Den Nachschuss von Pittas parierte der ÖFB-Goalie, die anschließende Verwirrung im Fünfmeterraum klärte das Team mit vereinten Kräften (23.). Auf der Gegenseite schoss Laimer aus guter Position klar daneben (26.). Dem ÖFB-Team fehlte die Ruhe am Ball, Zypern blieb gefährlich. Bei einem Schuss von Konstantinos Laifis packte Schlager zu (40.).

VAR kam ÖFB-Team zu Hilfe

Zur Pause kamen Schmid für Wimmer und Gregoritsch für Arnautovic. Zur Führung bedurfte es eines äußerst glücklich zustande gekommenen Elfmeters: Christos Shelis war Christoph Baumgartner auf den Fuß gestiegen, als der Ball gar nicht mehr in der Nähe war. Schiedsrichter Jakob Kehlet entschied nach Intervention des Video-Assistenten (VAR) und Ansicht der Bilder auf Strafstoß. Sabitzer traf sicher ins rechte Eck, im 90. Länderspiel war es sein 22. Tor.

Schlager war erneut gegen Pittas auf dem Posten (60.), dazu rettete Gregoritsch bei einem Shelis-Kopfball vor der Linie (69.). Eine Viertelstunde vor Schluss wurde es kurios: Goalie Schlager musste sich knapp außerhalb seines Strafraums als Gärtner betätigen. Ein rund 20 Zentimeter tiefes Loch im ramponierten Rasen der 2023 neu eröffneten Linzer Arena sorgte für eine rund siebenminütige Pause. Mithilfe eines von Stadionmitarbeitern eilig herbeigeschaffenen Kübels mit Füllmaterial wurde das Loch gestopft, die Partie konnte weitergehen.

Die Österreicher brachten den Arbeitssieg im Finish über die Zeit. Sie sind nun acht Heimspiele in Folge ungeschlagen, sechs davon haben sie gewonnen. Auch der siebente Pflichtspiel-Vergleich mit Zypern ging an das ÖFB-Team. Auf dem Weg zur angestrebten WM 2026 in Nordamerika kommt es für die Rangnick-Auswahl am Dienstag auswärts zum ersten direkten Duell mit dem nach vier Spielen noch makellosen Spitzenreiter Bosnien.

(Red./APA)/Bild: GEPA