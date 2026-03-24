VOTING: Wähle die ÖFB-Startelf gegen Ghana!

Am Freitag (18:00 Uhr) trifft das österreichische Nationalteam im WM-Test auf Ghana. Dabei könnten Paul Wanner und Carney Chukwuemeka nach ihren vollzogenen Verbandswechseln für Österreich debütieren. Auch David Affengruber und Torhüter Florian Wiegele sind erstmals im A-Team dabei.

„Von der Herangehensweise werden wir sicher eher versuchen, unseren Plan A noch einmal zu schärfen“, erklärte Teamchef Ralf Rangnick im Vorfeld. Es gelte, die eigene Spielweise noch einmal zu verbessern. „Natürlich auch mit den Spielern, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, damit die das auch möglichst schnell mitkriegen und verinnerlicht bekommen.“

Wie soll der Teamchef sein 4-2-3-1-System diesmal besetzen? Stelle jetzt im Sky-User-Voting deine Wunsch-Startelf für das Heimspiel gegen Ghana zusammen!

Bild: GEPA