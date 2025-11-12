VOTING: Wähle die ÖFB-Startelf gegen Zypern

Das ÖFB-Team möchte im Auswärtsspiel gegen Zypern den nächsten Schritt zur WM-Endrunde 2026 machen. Nun sind die Sky-User gefragt: Welche Elf soll Teamchef Ralf Rangnick in Limassol auf den Platz schicken?

Österreich hat die Qualifikation für die WM 2026 in der eigenen Hand. Im Quali-Finale geht es in den verbleibenden Spielen gegen Zypern (15.11./Limassol) und Bosnien Herzegowina (18.11./Wien). Mit rumänischer Schützenhilfe könnte die ÖFB-Elf bereits mit einem Erfolg auf Zypern fix als Gruppenerster feststehen und die Teilnahme an der ersten Endrunde seit 1998 damit perfekt machen.

Nun sind die Sky-User gefragt: Wir wollen eure ÖFB-Startelf für das Spiel auf Zypern wissen. Achtung: Teamkapitän David Alaba und Phillipp Mwene sind im Spiel am kommenden Samstag gesperrt und können daher nicht ausgewählt werden.

VOTING: Eure ÖFB-Startelf gegen Zypern

Bild: GEPA