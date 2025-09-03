VOTING: Wähle die ÖFB-Startelf gegen Zypern!
Am Samstag steigt in der Raiffeisen Arena in Linz das dritte Spiel der WM-Qualifikation für das ÖFB-Team. Nach den Erfolgen gegen Rumänien und San Marino steht die Mannschaft von Ralf Rangnick mit der Idealpunktezahl von 6 Zählern da und will nun gegen Zypern den nächsten Schritt Richtung WM 2026 machen. Anstoß ist um 20:45 Uhr.
Erstmals mit dabei ist Rapid-Offensivspieler Nikolaus Wurmbrand, der neu in den Kader berufen wurde und damit vor seinem Debüt im Nationalteam steht.
Wie soll Rangnick sein 4-2-3-1-System diesmal besetzen? Stelle jetzt im Sky-User-Voting deine Wunsch-Startelf für das Heimspiel in Linz zusammen!
Beitragsbild: GEPA