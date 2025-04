VOTING: War der Hedl-Ausschluss gerechtfertigt?

Im Spiel zwischen dem Wolfsberger AC und dem SK Rapid geht es in den ersten 35 Minuten hoch her. Zunächst bringt Dejan Zukic die Kärntner in der 10. Minute in Führung, ehe Dion Beljo in der 24. ausgleicht. Kurz darauf bringt Ange Ahoussou die Rapid-Abwehr mit einem folgenschweren Fehler in Bedrängnis. Torhüter Niklas Hedl bringt WAC-Spieler Thierno Ballo danach zu Fall und fliegt vom Platz.

Der Rapid-Torhüter geht als letzter Mann in den Zweikampf mit dem WAC-Stürmer und wird wegen Verhinderung einer klaren Torchance mit der Roten Karte des Feldes verwiesen. Verteidiger Ange Ahoussou hätte eventuell noch eingreifen können.

Sky-Experte Stöger: „Keine klare Fehlentscheidung“

