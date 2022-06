VOTING: Wer soll gegen Kroatien im Tor stehen?

via

via Sky Sport Austria

Das ÖFB-Team startet am Freitagabend (20:45) bei Kroatien in die Juni-Länderspiele in der UEFA Nations League. Die Torhüterfrage beschäftigt nun auch das neue Trainerteam rund um Ralf Rangnick. Heinz Lindner, Martin Fraisl oder Patrick Pentz: Wer soll gegen Kroatien im Tor stehen? Stimme jetzt ab!

Der Neo-Teamchef hat allen drei Keepern einen Einsatz in Aussicht gestellt. „Ich gehe davon aus, dass jeder sein Spiel und seine Einsatzzeit bekommen wird“, sagte der 63-Jährige vor dem Nations-League-Spiel in Kroatien. Welcher der drei Torhüter sollte gegen Kroatien in der Startformation stehen?





Bild: GEPA