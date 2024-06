VOTING: Wer wird Europameister?

Am Freitag geht die EM 2024 in Deutschland los. Wir wollen von den Sky-Usern wissen, welches Land den Europameister-Titel holen wird.

Um 21 Uhr wird am Freitag die Fußball-EM in Deutschland eröffnet. Der Gastgeber empfängt in München Schottland. Trotz der durchwachsenen Form der vergangnen Monate zählt das DFB-Team unter der Leitung von Trainer Julian Nagelsmann wohl zu den Favoriten.

Wer holt den Titel?

Aber auch Länder wie England, Frankreich, Portugal, Spanien oder Titelverteidiger Italien rechnen sich hohe Chancen auf den großen Erfolg aus. Wir wollen von der Sky-Community wissen: Welche Nation hat die besten Chancen, in den kommenden Wochen Europameister zu werden?





Supercomputer prophezeiht: Dieses Land wird Europameister

Der Supercomputer von Opta hat die anstehende EM bereits durchgerechnet und vielsagende Prognosen abgegeben. Laut dem Computer wird es in Deutschland eine Titel-Premiere geben. England wird der Prognose zufolge den ersten Triumph der Verbandsgeschichte bei einer Europameisterschaft feiern. Österreich landet in dem Ranking auf Rang zwölf von 24 – die Chancen auf den Europameister-Titel liegen bei lediglich 1,3 Prozent.

Das ÖFB-Team startet am kommenden Montag, den 17. Juni gegen Frankreich (21:00 Uhr) in die EM 2024. Außerdem trifft die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick auf Polen (21. Juni) und die Niederlande (25. Juni).

Bild: Imago