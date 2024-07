Bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland geht es am Dienstag und am Mittwoch mit den Halbfinal-Duellen weiter. Wir wollen von unseren Sky-Usern wissen: Wer schafft es ins EM-Finale nach Berlin?

Das erste Semifinale findet am Dienstag um 21 Uhr zwischen Spanien und Frankreich in München statt. Der zweite Final-Teilnehmer wird einen Tag später in Dortmund ermittelt. Am Mittwoch um 21 Uhr treffen die Niederlande und England aufeinander.

Artikelbild: Imago