VOTING: Wie weit kommen Sturm und Salzburg in der Champions League?

Auf Red Bull Salzburg und den SK Sturm warten in der Ligaphase der UEFA Champions League einige Kracher-Duelle. Während es der Meister aus Graz unter anderem mit dem letztjährigen Finalisten Borussia Dortmund zu tun bekommt, treffen die „roten Bullen“ auf Topteams wie Real Madrid und Paris Saint Germain.

Aus in der Ligaphase, Überraschungen in der K.o.-Phase oder doch der ganz große Erfolg? Was trauen die Sky-User dem SK Sturm und Red Bull Salzburg in der UEFA Champions League zu?

Überblick: Die acht CL-Gegner von Sturm Graz

RB Leipzig (H)

Borussia Dortmund (A)

Atalanta Bergamo (A)

Club Brügge (H)

OSC Lille (A)

Sporting Lissabon (H)

Girona (H)

Stade Brest (A)

Überblick: Die acht CL-Gegner von Salzburg

Real Madrid (A)

Paris Saint-Germain (H)

Atletico Madrid (H)

Bayer Leverkusen (A)

Feyenoord Rotterdam (A)

Dinamo Zagreb (H)

Stade Brest (H)

Sparta Prag (A)

