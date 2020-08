VSV holt Center Gill aus Augsburg

Eishockey-Erstligist VSV hat eine weitere Neuverpflichtung für die neue Saison bekanntgegeben. Laut Mitteilung vom Donnerstag sicherten sich die Villacher die Dienste des Kanadiers Sahir Gill. Der 28-jährige Center war zuletzt zwei Jahre bei den Augsburg Panthers in der DEL engagiert. Darüber hinaus wurde der Vertrag von Chris Collins um ein Jahr verlängert. Von Markus Schlacher trennte man sich.

Die Vienna Capitals vermeldeten unterdessen, dass Julian Grosslercher und Sascha Bauer auch in der kommenden Saison in der Bundeshauptstadt auf Torjagd gehen werden. Einen Rückkehrer gibt es mit Benjamin Nissner, der nach einem Jahr in Schwedens zweiter Liga bei Tingsryds wieder bei den Wienern unterschrieb. In deren Grundkader von aktuell 15 Spielern kommen elf aus Wien.

Mit Henrik Hochfilzer und Thomas Mader wechseln zwei Stürmer von Kitzbühel zum HC Innsbruck. Mit dem Norweger Adrian Saxrud Danielsen verpflichten die “Haie” zudem einen erfahrenen Verteidiger. Der 27-Jährige spielte zuletzt in Norwegens erster Liga bei Lillehammer, kann aber auch auf eine Saison in der obersten Liga Schwedens und auf Einsätze in Norwegens Nationalteam verweisen.

