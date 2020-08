VSV verstärkt sich mit kanadischem Stürmer Kosmachuk

Der Villacher SV hat für die kommende Saison der ICE-Eishockey-Liga einen Flügelstürmer aus Kanada verpflichtet. Die Villacher holten den 26-jährigen Scott Kosmachuk, der zuletzt für die Augsburg Panthers in der DEL gespielt hat. Kosmachuk hat in 323 Spielen in der nordamerikanischen AHL 71 Tore erzielt, zudem absolvierte er in der Saison 2015/16 acht NHL-Partien für die Winnipeg Jets.

Die Vienna Capitals holten den kanadischen Verteidiger Jerome Leduc zurück in die Liga. Der 28-Jährige spielte von 2017 bis 2019 für die Dornbirn Bulldogs. In der vergangenen Saison war Leduc für Västeräs im Einsatz und mit 40 Punkten in 50 Spielen punktbester Verteidiger der zweiten schwedischen Liga Allsvenskan.

(APA)

Bild: Getty