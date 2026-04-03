WAC auf der Suche nach der Wende in Tirol

Die Wolfsberger reisen mit einer Bilanz von fünf Niederlagen und drei Unentschieden aus den jüngsten acht Runden nach Tirol. Trainer Ismail Atalan ist trotzdem noch im Amt und hofft auf eine Trendwende. „Wir haben es selbst in der Hand, es liegt nur an uns. Wir sind zu allem fähig“, betonte der Deutsche.

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Die WSG verpasste nur knapp den Sprung in die Meistergruppe, nach der Teilung folgten jedoch zwei Niederlagen. Da kam die Länderspielpause für Trainer Philipp Semlic gerade recht, „um einerseits die Sinne zu schärfen und andererseits die Verletzten wieder zurückzuführen“. So steht etwa Matthäus Taferner vor seinem Comeback. Den WAC bezeichnete Semlic als „die beste Mannschaft im unteren Play-off“.

(APA) / Bild: GEPA