WAC-Coach Dutt hält nicht viel von Favoritenrolle gegen Altach

Laut Papierform ist die Ausgangsposition vor dem Fußball-Bundesliga-Duell am Sonntag in der Lavanttal-Arena zwischen dem WAC und dem SCR Altach klar (ab 13:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass.) Auf der einen Seite steht der Tabellendritte, der sieben seiner jüngsten acht Pflichtspiele gewonnen hat, auf der anderen Seite das Schlusslicht, das zuletzt vier Niederlagen in Folge ohne ein einziges erzieltes Tor kassiert hat.

Trotzdem warnte WAC-Coach Robin Dutt davor, die Partie als klare Angelegenheit für seine Mannschaft zu sehen. „Als Favorit zu gelten, wird uns nicht helfen, das macht sich auf dem Platz seltenst bemerkbar. Da sind alle Spiele eng“, betonte der Deutsche. „Wer bei den Buchmachern die bessere Quote hat, spielt für Sonntag keine Rolle.“

Die Altacher seien bisher unter Wert geschlagen worden. „Sie haben eine weit höhere Qualität, als es der Tabellenplatz aussagt. Sie sind gut im Umschaltspiel, in der Grundformation sehr variabel und von daher nicht wirklich zu greifen“, sagte Dutt.

Seine Mannschaft agierte zuletzt um einiges erfolgreicher als die Vorarlberger. Mit der jüngsten Ausbeute dürfe man sich allerdings nicht zufriedengeben, mahnte Dutt. „Zufriedenheit ist im Fußball gefährlich, das ist der erste Schritt in die falsche Richtung. Mir ist das Gefühl des Selbstvertrauens lieber.“

Bei Altach hält sich das Selbstvertrauen in Anbetracht der aktuellen Negativserie in engen Grenzen. Immerhin ortete Trainer Damir Canadi zuletzt beim Heim-0:1 im Nachtragsspiel am Mittwoch gegen Sturm Graz eine Steigerung. „Der WAC hat sich zu einem Top-Team entwickelt. Es wird eine schwierige Aufgabe, jedoch stimmt mich die Leistung gegen Sturm positiv.“

Gegen die Grazer habe „die Balance gepasst. Schade, dass wir uns nicht mit Toren belohnt haben.“ Die mangelnde Effektivität macht dem Ländle-Club laut Canadi schon seit längerem zu schaffen. „Wir müssen Tore schießen. Gegen Sturm hatten wir erneut vier, fünf Top-Chancen, die wir nicht genutzt haben“, ärgerte sich der Wiener.

Sein Ziel für Sonntag ist klar: „Wir möchten den letzten Platz so schnell wie möglich verlassen.“ Dieses Szenario würde etwa bei einem Altach-Sieg eintreten, sofern die Admira bei Sturm Graz verliert oder der LASK gegen Ried nicht gewinnt.

