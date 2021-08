WAC-Coach Dutt über Klopp: “Wenn er den Raum betritt, dann nimmt er den Raum für sich ein”

via

via Sky Sport Austria

Neo-WAC-Trainer Robin Dutt war am Montag bei “Talk & Tore” zu Gast. Der Übungsleiter sprach in der Sendung u.a. über seinen Trainer-Kollegen Jürgen Klopp.

WAC-Trainer Robin Dutt hat gemeinsam mit Liverpool-Coach Jürgen Klopp den Trainerkurs in der Sporthochschule Köln besucht. Dutt war damals sogar Jahrgangsbester. Für seinen Trainer-Kollegen Jürgen Klopp findet Dutt nur lobende Worte: “Wenn Jürgen den Raum betritt, dann nimmt er den Raum für sich ein. Er war damals in Mainz Trainer. Es gibt einfach Menschen, die kommen in den Raum, die haben eine Aura, die haben Charisma, die haben etwas Besonderes, da gehört Jürgen dazu. Er hat eine fantastische Ausstrahlung. Die Karriere, die er gemacht hat, toppt natürlich alles.”