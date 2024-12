WAC dreht Partie gegen LASK

Der WAC hat mit einem Sieg gegen einen direkten Konkurrenten den Platz in den Top sechs der ADMIRAL Bundesliga abgesichert. Die Wolfsberger feierten am Samstag gegen den LASK einen 2:1-(0:1)-Heimsieg und haben im Rennen um die Teilnahme an der Meistergruppe nun sechs Zähler Vorsprung. Ein Doppelschlag zu Beginn der zweiten Halbzeit durch ein Eigentor von Maksim Talowjerow (48.) und einen Treffer von Erik Kojzek (50.) brachte den Kärntnern den dritten Sieg in Serie.

Die Partie begann für den LASK bitter. Die Verletztenliste wurde schon nach zwei Minuten länger, als Innenverteidiger Philipp Ziereis angeschlagen vom Platz ging. Sein Ersatzmann Talowjerow war noch nicht auf dem Platz, als die Elf von Markus Schopp durch Florian Flecker die erste Torchance vorfand (4.).

Doppelschlag nach der Pause beschert WAC den Sieg

Es entwickelte sich in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften gute Offensivphasen hatten. Kurz vor der Pause schlug der Linzer Torjäger Maximilian Entrup, der erstmals gemeinsam mit Marin Ljubicic von Beginn an stürmte, zu. Nach einem missglückten Klärungsversuch von Adis Jasic kam der Ball über Ljubicic und Flecker zum Teamstürmer, der sein sechstes Saisontor erzielte (43.).

Der WAC, der vor einer Woche gegen den GAK ein spektakuläres Comeback (4:3 nach 0:3-Rückstand) geschafft hatte, benötigte nach Wiederbeginn mit Vorstößen auf der linken Seite nur zwei Minuten für die nächste Wende. Talowjerow grätschte eine Hereingabe von Maximilian Ullmann ins eigene Tor, der 18-jährige Slowene Kojzek köpfelte eine Flanke von Emmanuel Agyemang zur Führung ein.

Der LASK übernahm nun das Kommando, Chance gab es für die Athletiker aber nur eine gute. Ein Talowjerow-Kopfball landete abgefälscht in den Armen von Torhüter Nikolas Polster (69.). Damit gewann der WAC unter Ex-LASK-Trainer Didi Kühbauer nach dem 5:1 auswärts auch das zweite Saisonduell mit den Linzern. Die Wolfsberger überwintern auf einem abgesicherten Top-6-Platz, der LASK liegt nur auf Rang sieben.

Alle Tore:

0:1 LASK – Entrup

1:1 Wolfsberger AC – Taloverov (Eigentor)

2:1 Wolfsberger AC – Kojzek

(APA)

Beitragsbild: GEPA