WAC holt ehemaligen Chelsea-Profi

via

via Sky Sport Austria

Der Wolfsberger AC hat Thierno Ballo unter Vertrag genommen. Das gab der Klub am Montag bekannt.

Der 20-Jährige war nach seinem Vertragsende beim FC Chelsea seit Anfang Juli vereinslos. Ballo wechselte bereits im Alter von 12 Jahren von der Jugendabteilung des LASK nach Deutschland zu Bayer Leverkusen. Über Viktoria Köln kam der Offensivspieler 2018 in die Akademie des FC Chelsea. Im Herbst 2021 war Ballo an Rapid Wien verliehen, in der ADMIRAL Bundesliga kam der U21-Teamspieler allerdings nur achtmal zum Einsatz.

Nun zieht es den gebürtigen Ivorer ins Lavanttal. Beim WAC unterzeichnete Ballo einen Vertrag bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr.

(Red.)

Bild: Imago