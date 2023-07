WAC holt neuen Stürmer – Baribo kurz vor USA-Wechsel

Der Wolfsberger AC hat die Verpflichtung des 21-jährigen Stürmers Mohamed Bamba bekanntgegeben.

Der Angreifer von der Elfenbeinküste unterschreibt in Wolfsberg einen Vertrag über drei Jahre. Seit Sommer 2020 spielte Bamba für den israelischen Zweitligisten Hapoel Rishon leZion, wo er in drei Jahren 101 Spiele absolvierte (30 Tore, elf Vorlagen).

In der vergangenen Spielzeit erzielte der Ivorer in 37 Spielen 20 Treffer und lieferte vier Vorlagen. Der Mittelstürmer wird in der kommenden Saison mit der Rückennummer 12 für die Wölfe auf Torjagd gehen.

Baribo auf dem Sprung in die MLS

Unmittelbar vor einem Abgang aus dem Lavanttal steht Topstürmer Tai Baribo. Wie die Wolfsberger mitteilten, befindet sich der Israeli auf dem Weg in die USA.

Dort wird er am Sonntag bei MLS-Klub Philadelphia Union den Medizincheck absolvieren.

Quelle: Wolfsberger AC