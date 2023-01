WAC-Leihspieler löst Vertrag beim FAC auf

via

via Sky Sport Austria

Der frühere ÖFB-Juniorenteamspieler Lukas Schöfl hat seinen Leihvertrag beim Zweitligsiten Floridsdorfer AC auf eigenen Wunsch vorzeitig aufgelöst.

Der Mittelfeldspieler war im Sommer per Leihe vom Wolfsberger AC zum FAC gewechselt, konnte sich aber nicht als Stammspieler mit den gewünschten Einsatzzeiten etablieren.

„Im Laufe der Winterpause ist Lukas mit dem Anliegen einer Vertragsauflösung an uns herangetreten. Uns tut es sportlich natürlich weh, so einen Spieler zu verlieren, aber wir wollen dem Wunsch des Spielers nachgehen und müssen seine Entscheidung akzeptieren. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute“, so FAC-Geschäftsführer Sport Lukas Fischer.

Bild: GEPA