WAC nach EL-Aus frustriert: „Sind alle enttäuscht“

Frust beim WAC nach dem Aus in der Europa-League-Qualifikation gegen PAOK! „Wir sind alle enttäuscht“, resümierte Trainer Dietmar Kühbauer nach dem Spiel.

„Die Mannschaft, die in beiden Spielen die besseren Möglichkeiten hatte, steht jetzt mit nichts da“, so der 54-Jährige weiter. „Es ist schade und ärgerlich, aber wir haben es nicht geschafft, den Ball hinter die Linie zu bringen. In der Chancenauswertung müssen wir einfach besser werden. Da braucht es mehr Genauigkeit und mehr Entschlossenheit. Grundsätzlich darf bei keinem Spieler was Negatives hängenbleiben, dafür war das zu gut.“

Für die Wolfsberger geht es nun in der Conference League weiter. Im Playoff treffen die Lavanttaler nun auf Omonia Nikosia aus Zypern. Das Hinspiel findet kommenden Donnerstag (21. August) in Klagenfurt statt. Die Entscheidung fällt eine Woche später auf Zypern.

(APA) / Bilder: GEPA