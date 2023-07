WAC-Profi Anzolin kehrt nach Italien zurück

Abgang beim Wolfsberger AC kurz vor dem Ligastart gegen Blau-Weiß Linz (Samstag ab 16 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria 2!): Außenverteidiger Matteo Anzolin verlässt nach einem Jahr und 23 Pflichtspielen den WAC und kehrt nach Italien zurück.

Der Linksverteidiger spielt künftig in der drittklassigen Serie C bei US Triestina und kickt wie vor seinem Bundesliga-Intermezzo wieder in seiner Heimat. Davor war Anzolin bei Vicenza sowie im Nachwuchs von Juventus Turin aktiv.

Unter Manfred Schmid kam der Defensivspieler kaum noch zum Einsatz, davor war Anzolin unter Vorgänger Robin Dutt zumindest gelegentlich gesetzt. Nach 19 Erstligaspielen samt zwei Assists endet damit das WAC-Engagement des ehemaligen italienischen Juniorenteamspielers.

VIDEO: Anzolin bereitet Baribo-Abstaubertor gegen Klagenfurt vor

(Red.)

