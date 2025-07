WAC rüstet defensiv auf – Neuer Verteidiger an Bord

Dietmar Kühbauer forderte Neuzugänge, WAC-Präsident Dietmar Riegler beginnt zu liefern: Der Wolfsberger AC verpflichtet Innenverteidiger Adama Drame vom slowakischen Erstligisten MSK Zilina und stattet den 20-jährigen Defensivmann mit einem Vertrag bis 2028 aus.

Drame wechselte erst im vergangenen Jahr in die Slowakei, zuvor kickte der Defensivspezialist beim Zilina-Ableger in Ghana, Zilina Africa.

Anfang 2025 zog der slowakische Erstligist Drame von der zweiten Mannschaft ins erste Team hoch, wo er 15 Spiele in der höchsten Liga absolvierte. In der abgelaufenen Saison landete der junge Verteidiger mit MSK Zilina auf dem zweiten Tabellenplatz, vier Punkte hinter Meister Slovan Bratislava.

In den kommenden Tagen soll auch auf der Linksverteidiger-Position neue Manpower dazustoßen, wie Riegler am Dienstag erklärt: „Da sind wir durch Rene Renner nur einfach besetzt. Wir befinden uns in konkreten Gesprächen“.

Bild: GEPA