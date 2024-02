Der Bundesliga-Sonntag mit WAC – SK Rapid heute live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Bundesliga-Sonntag mit WAC – SK Rapid und WSG Tirol – Austria Lustenau ab 13:30 Uhr exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Ab 16:30 Uhr der Abschluss der Runde zwischen LASK und Austria Klagenfurt live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Streame alle Spiele mit dem Sky X Traumpass

Der Kampf um Platz sechs bei WAC – SK Rapid am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntag warten ab 13:30 Uhr drei weitere Duelle auf die Sky Seher:innen. Im Duell um Platz sechs empfängt der WAC den SK Rapid. Die Hütteldorfer liegen nur einen Punkt vor den Kärntnern und wollen im direkten Duell den Vorsprung vergrößern. Die Partie gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich trifft die WSG Tirol auf Austria Lustenau. Können die Vorarlberger mit Neo-Coach Andreas Heraf die Aufholjagd in der Tabelle mit einem Sieg gegen den Vorletzten beginnen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Den Abschluss der Runde bildet das Aufeinandertreffen zwischen dem LASK und Austria Klagenfurt. Kann die Pacult-Elf den Rückstand auf die Linzer auf drei Punkte verkürzen oder bleibt die Sageder-Elf weiterhin erster Verfolger des Spitzenduos? Sky Sport Austria 1 berichtet ab 16:30 Uhr live & exklusiv.

Die 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 11. Februar 2024

13:30 Uhr:

RZ Pellets WAC – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

LASK – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Peter Stöger

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Bild: GEPA