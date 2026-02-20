WAC-Stammspieler fällt vor „Krisen-Duell“ mit Rapid aus

Am Samstag kommt es in der ADMIRAL Bundesliga zum direkten Duell um die Top 6 zwischen dem SK Rapid und dem Wolfsberger AC. Die Lavanttaler müssen in dem so wichtigen Spiel aber auf einen Stammspieler verzichten.

Wie WAC-Coach Ismail Atalan auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Wien-Hütteldorf bekannt gab, wird Offensivakteur Donis Avdijaj den Wolfsbergern am Samstag fehlen.

Avdijaj, der unter Atalan zuletzt als zentraler Mittelfeldspieler in der Raute eingesetzt wurde, fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Anstelle von Avdijaj ist Marco Sulzner wieder eine mögliche Option für die Startelf. Der Youngster ist nach seiner Roten Karte im Spiel gegen den GAK wieder spielberechtigt. Ebenso ist Linksverteidiger Rene Renner nach abgelaufener Gelbsperre wieder einsatzbereit.

Dahl vor Comeback für Rapid

Beim kriselnden SK Rapid steht Petter Nosa Dahl vor der Rückkehr in den Spieltagskader. „Er ist fit und kann am Wochenende spielen. Wir müssen nur noch herausfinden, wie viele Minuten für ihn das Richtige sind. Wir wollen ihn für den Rest der Saison fit halten, das wäre wichtig für uns“, bestätigte Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup.

Der Norweger hatte seit seinem Sommerwechsel zu den Grün-Weißen immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und war zuletzt mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel seit Dezember ausgefallen. In 16 Pflichtspielen für Rapid erzielte der Flügelstürmer bislang vier Treffer und bereitete drei weitere Tore vor.

Katzer vor WAC-Spiel: „Wir brauchen einen Sieg“

Bild: GEPA