WAC-Stürmer Kojzek vor Verbandswechsel?

Es wäre ein echter Coup des ÖFB! Am Montag, wenn Teamchef Ralf Rangnick seinen Kader für die kommenden WM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien und San Marino bekanntgibt, soll ein Name am Zettel stehen, den sich wohl einige erhofft, aber wohl niemand erwartet hat.

Denn Erik Kojzek, einer der Top-Youngsters der ADMIRAL Bundesliga, soll dem slowenischen Team „adieu“ sagen und künftig für Österreich auflaufen. Ralf Rangnick soll sich persönlich bei Kojzek vor einigen Wochen gemeldet und ausgelotet haben, ob ein Nationenwechsel für ihn in Frage kommen würde.

Kojzek ist seit rund sieben Jahren in Österreich, zog mit 12 Jahren mit seiner Familie nach Wolfsberg, wo der 19-jährige Offensivspieler beim Wolfsberger AC die Jugend durchlief und in der aktuellen Saison zum Profi bei den Lavanttalern aufstieg.

Kojzek wäre noch nicht spielberechtigt

Der (Noch)-Slowene wurde auch für den U21-Lehrgangs seines Heimatlandes einberufen, ob er die Fahrt nach Slowenien antritt, scheint mehr als fraglich. Beim Spiel zwischen dem WAC und Austria war Sloweniens Co-Trainer Milivoje Novakovic vor Ort in Lavanttal um Erik Kojzek zu beobachten, wohl im Wissen, dass sich etwas anbahnt, was man in Slowenien verhindern möchte.

Kojzek hat vor einigen Wochen den österreichischen Pass beantragt, solang dieser allerdings noch nicht eingetroffen ist, wäre der Stürmer auch nicht für die ÖFB-Elf spielberechtigt. Ein wahrer Wettlauf mit der Zeit und Streit zwischen den Verbänden könnte wohl in den nächsten Tagen ausbrechen.

(Red.)/Bild: GEPA