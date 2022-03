WAC verlängert mit Röcher

Der Wolfsberger AC und Thorsten Röcher verlängern ihre Zusammenarbeit um weitere zwei Jahre. Der Angreifer prolongiert seinen Vertrag im Lavanttal vorzeitig bis 2024.

Röcher wechselte im Jänner 2021 zum WAC und absolvierte bisher 50 Partien in der Bundesliga und ÖFB-Cup. Dabei gelangen ihm insgesamt neun Treffer und zehn Assists.

In der laufenden Saison stand der 30-jährige Stürmer für die Kärntner in der Bundesliga 22-mal am Platz und steuerte vier Treffer und drei Assists bei. Im ÖFB-Cup gelangen dem gebürtigen Niederösterreicher in 5 Einsätzen ein Tor und vier Vorlagen.

(Wolfsberger AC)

Bild: GEPA