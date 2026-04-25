WAC vs. GAK & WSG vs. SVR heute live auf Sky Sport Austria

Die Spiele der Qualifikationsgruppe am heutigen Samstag: WAC vs. GAK und WSG Tirol vs. SV Ried

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Am heutigen Samstagnachmittag kommt es zum Duell zwischen WSG Tirol und der SV Ried. Die Tiroler holten auswärts bei Altach einen Punkt, vier Punkte trennen sie vom Abstiegsplatz. Ried hingegen führt die Qualifikationsgruppe dank einem 2:1-Erfolg über den GAK mit 25 Punkten an, zwei Zähler mehr als Altach. Bleibt Ried im fünften Match in Folge ungeschlagen oder kann Tirol nach drei sieglosen Spielen wieder einmal drei Punkte einfahren? Die Antwort gibt es ab 16:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Der WAC, amtierender Cupsieger, ist tatsächlich mittlerweile auf den letzten Platz der ADMIRAL Bundesliga abgerutscht. Die Mannschaft von Thomas Silberberger verlor am Dienstag das Kellerduell gegen Blau-Weiß Linz mit 0:3 und hält bei 16 Zählern. Zu Gast ist am Samstag der GAK. Die Steirer mussten sich bei der SV Ried mit 1:2 geschlagen geben und haben vier Punkte Vorsprung auf den WAC. Ob die Wolfsberger den ersten Sieg in der Qualifikationsgruppe einfahren können oder der GAK einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt macht, sehen Sky Kund:innen ab 16:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Das komplette Programm der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga gibt’s HIER!

Die 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

RZ Pellets WAC – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Peter Stöger

Bild: GEPA