Wacker Innsbruck verpflichtet deutsch-italienischen Edeltechniker

Zweitligist Wacker Innsbruck hat sich die Dienste von Fabio Viteritti gesichert.

Wie der Verein bekanntgab, kommt der offensive Mittelfeldspieler ablösefrei vom deutschen Drittligisten FSV Zwickau und erhält in Innsbruck einen Vertrag bis 2022 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

