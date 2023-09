„War knapp“: Walker begründet Entscheidung contra Bayern

Manchester-City-Star Kyle Walker hat gegenüber BBC bestätigt, dass er kurz vor einem Wechsel zu den Bayern stand – und erläutert, weshalb die Entscheidung am Ende doch für das Team von Pep Guardiola gefallen ist.

„Es war knapp“, sagte Walker via BBC. Zwischen dem englischen Nationalspieler und dem deutschen Rekordmeister hat es nach Sky Informationen sogar schon eine mündliche Einigung gegeben. „Entscheidungen werden getroffen, aber Dinge können sich ändern“, betonte Walker. „Warum sollte ich weggehen, wenn ich genug Spielzeit bekomme, die für mich richtig ist? Das ist alles, was ich will“, machte der Defensivspezialist deutlich.

„Im Hinterkopf wollte ich immer für Manchester City spielen, aber ich musste tun, was für mich und meine Zukunft richtig ist“, ergänzte der 33-Jährige. „Es ging nur darum, welcher Verein mir die Jahre in meinem Vertrag gibt, um Fußball auf höchstem Niveau zu spielen.“ Diese Perspektive sieht er weiterhin bei den Skyblues.

Walker kündigt Verlängerung an

Walker wechselte 2017 von Tottenham Hotspur nach Manchester, sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. „Die Verlängerung wird kommen“, kündigte der Routinier an. „Ich liebe diesen Ort. Ich habe hier Dinge erlebt, von denen ich nur geträumt habe – vor allem in der letzten Saison – warum sollte man also einen Verein wie diesen verlassen wollen?“

Ein Streik war für ihn ohnehin nie ein Thema: „Das bin nicht ich als Person. Ich habe einen Vertrag mit dem Verein und ich werde für den Verein spielen, bis der Vertrag endet oder sie mich verkaufen – und ich wurde nicht verkauft.“

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago