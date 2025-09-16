„War mir eine Ehre“ – Hecking nach Bochum-Aus versöhnlich

Dieter Hecking hat auf seine Entlassung als Trainer beim VfL Bochum versöhnlich reagiert und dem Klub alles Gute gewünscht.

„Der VfL wird immer einen besonderen Stellenwert für mich einnehmen, ich werde seinen Fortgang intensiv verfolgen“, schrieb der 61-Jährige auf dem X-Kanal des VfL: „Die Daumen für das Spiel am Samstag sind gedrückt. Es war mir eine Ehre.“

Die Bochumer hatten sich als Folge der anhaltenden Talfahrt am Montag von Hecking und Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner getrennt. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga liegt der VfL nach nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen mit drei Punkten auf Rang 16. U19-Coach David Siebers wird bis auf Weiteres das Training übernehmen. Bochum gastiert am Samstag zum Kellerduell beim Tabellenletzten 1. FC Nürnberg.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(SID) / Bild: Imago