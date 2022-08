„Waren auf Augenhöhe“: Die Stimmen zum Sturm-Aus gegen Dynamo Kiew

Der Traum von der Champions League ist für den SK Sturm Graz am Dienstagabend geplatzt. Gegen Dynamo Kiew verloren die Steirer mit 1:2 (1:0, 1:0) nach Verlängerung. Die Ukrainer steigen also mit einem Gesamtscore von 3:1 in das CL-Playoff auf, Sturm darf in der Gruppenphase der Europa League antreten. Das sagen Sturm-Trainer Christian Ilzer, Dynamo-Coach Mircea Lucescu und der Kapitän der Grazer, Stefan Hierländer, zu dem Spiel.

Christian Ilzer (Sturm-Graz-Trainer): „Wir waren auf Augenhöhe. Bis auf den Lattentreffer hatte unsere Defensive fast alles unter Kontrolle. Wir hatten Möglichkeiten, auf 2:0 zu stellen. Es haben dann aber Details gefehlt, um gegen einen starken Gegner aufzusteigen. Am Ende haben wir zu viel angeboten und Kiew hat das mit seiner Klasse ausgenützt. Natürlich sind wir alle sehr enttäuscht, dass es über zwei Spiele knapp nicht gereicht hat.“

Mircea Lucescu (Dynamo-Kiew-Coach): „Das war ein sehr schweres Spiel für uns. Es ist uns zunächst gelungen, uns im Spiel zu halten und dann in den letzten 30 Minuten es zu drehen. Sturm Graz war physisch sehr stark mit gutem Pressing. Wir haben mit unserer Erfahrung dieses Spiel entschieden.“

Stefan Hierländer (Sturm-Graz-Kapitän/via ORF): „Es ist natürlich sehr bitter. In der ersten Halbzeit müssen wir 2:0 in Führung gehen. Das 1:1 ist dann zu einfach gefallen. Es ist ein bisserl eine Leere jetzt gerade da, irgendwie wäre mehr drin gewesen.“

