„Waren nah dran“ – Salzburg trauert Sensation im Villa Park nach

Am Ende eines lange imposanten Auftritts stand Salzburg im Villa Park von Birmingham mit leeren Händen da.

Die mit minimalen Aufstiegschancen angereisten „Bullen“ durften beim 2:3 in der Europa League gegen Aston Villa vom Sprung in die K.o.-Phase träumen, ehe das Premier-League-Spitzenteam mit drei Toren in 23 Minuten die Machtverhältnisse zurechtrückte. Nach dem Ende der internationalen Reisen rücken für den Bundesliga-Winterkönig nun Liga und Cup mehr denn je in den Fokus.

Für Salzburg verliefen die Analysen nach dem Abpfiff oft im Konjunktiv. Hätte Sota Kitano beim Stand von 2:0 nach einer Stunde sein Visier bei einer guten Möglichkeit besser eingestellt gehabt, hätte womöglich Sturms später Treffer gegen Brann Bergen den Aufstieg in die Top 24 der Ligaphase gebracht. Anstelle des Japaners jubelten danach aber nur noch die Engländer, die dank ihrer individuellen Klasse und der Wucht von den Rängen die Wende schafften.

Konate zeigte kräftig auf

„Wir sind nicht aufgrund des Spiels heute ausgeschieden“, wusste Thomas Letsch. Lange hielt die Elf des Salzburger Trainers den Gegner erfolgreich vom eigenen Tor fern. Vorne setzten Karim Konate, Edmund Baidoo und Kitano erfolgreich Nadelstiche. Vor allem Konate ließ in seinem ersten Startelfeinsatz nach über einem Jahr Verletzungspause seine großen Qualitäten aufblitzen und traf nach einem herben Patzer von Villa-Verteidiger Tyrone Mings auch zum 1:0. Als der Ivorer zur Pause mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt wurde, fehlte Salzburg vorne ein Mann mit Durchschlagskraft. Villas Star-Coach Unai Emery wechselte hingegen von der Bank frische Kräfte ein und wurde belohnt.