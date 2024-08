„Warnung“ für Flick: Barça steht vor herausfordernder Saison

Hansi Flick steht als neuer Trainer des FC Barcelona schon vor der ersten Ligapartie in der Kritik. „Das ist der erste Weckruf“, schrieb die Zeitung „Sport“ nach der 0:3-Niederlage beim Joan-Gamper-Turnier gegen Monaco. „Mundo Deportivo“ titelte sogar in Großbuchstaben: „WARNUNG“. Die Zweifel daran, dass Flick der richtige Mann ist, um Real Madrid vom Thron zu stoßen, mehren sich. Zumal der Erzrivale mit Fußball-Megastar Kylian Mbappe fast unbesiegbar zu sein scheint.

Auch andere spanische Medien gehen mit den Blaugrana in diesen Tagen nicht zimperlich um. Die Fachzeitschrift „Don Balon“ bezeichnete den Auftritt von Barcelona am Montagabend als „lächerlich“. Die in Madrid erscheinende Sportzeitung „AS“, so etwas wie ein Hausblatt von Real Madrid, sprach nicht ohne Schadenfreude von einer „verheerenden Darbietung“.

Flick hingegen versicherte, dass es seine Schützlinge im ersten LaLiga-Spiel am Samstag (21.30 Uhr) in Valencia besser machen würden. Gegen Monaco, das Team des Vorarlberger Trainers Adi Hütter, hätten unter anderem das Pressing und das Passspiel nicht funktioniert, befand der Nachfolger von Barca-Legende Xavi Hernandez. „Ich weiß, wie anspruchsvoll dieser Job sein kann“, sagte der frühere Bayern-Erfolgstrainer Flick. „Ich glaube fest daran, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und möchte, dass wir gemeinsam Spaß haben.“

Dafür soll vor allem Teenager Lamine Yamal sorgen, der mit seinen 17 Jahren einer der gefährlichsten Spieler der EM in Deutschland war. Große Hoffnungen sind beim Vizemeister auch mit der Person Dani Olmo verbunden, der von RB Leipzig geholt wurde und mit Yamal im Angriff wirbeln soll. Er ist – zumindest bis dato – der einzige Toptransfer. Über 50 Millionen Euro soll die Ablösesumme betragen haben. Viel zusätzlicher Spielraum ist nicht da, weil die finanzielle Situation des Clubs nach wie vor verheerend ist und das Financial Fairplay der Liga Beschränkungen auferlegt. Barca plagen horrende Schulden von über einer Milliarde Euro.

Real startet als Meisterfavorit mit Luxusprobelmen

Titelverteidiger und Champions-League-Gewinner Real Madrid startet jedenfalls als Favorit in die neue Saison. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti verlor zwar Spielmacher Toni Kroos und Routinier Nacho, ist in der Offensive mit den Neuzugängen Mbappe und Endrick nun aber noch besser aufgestellt. Der französische Superstar und der 18-jährige Brasilianer gesellen sich zu Vinicius Jr., Jude Bellingham, Rodrygo und Arda Güler.