Warten auf Genehmigung: Barca muss Camp-Nou-Eröffnung verschieben

Der FC Barcelona muss die Rückkehr in sein „Wohnzimmer“ verschieben. Weil noch nicht alle notwendigen Arbeiten erledigt sind, warten die Katalanen noch auf die behördliche Genehmigung zur Eröffnung des runderneuerten Stadions Camp Nou.

Das Team von Trainer Hansi Flick muss seinen für den 10. August geplanten Test in der traditionsreichen „Joan Gamper Trophy“ somit im nur 6000 Zuschauer fassenden Estadi Johan Cruyff vor den Toren der Stadt austragen. Der Gegner steht noch nicht fest.

Die spanische Liga startet eine Woche später, für Barca beginnt die Saison allerdings auf eigenen Wunsch mit drei Auswärtsspielen. Ob das Heimspiel am 13./14. September gegen den FC Valencia im Camp Nou stattfindet, ist zumindest fraglich.

Die Arena wird zur Rückkehr so oder so noch eine Baustelle sein. Der Arbeiten am neuen dritten Rang, den VIP-Bereichen, dem Dach und Teilen der Außenfassade sowie der Infrastruktur drumherum sind noch nicht abgeschlossen. Wie viele Fans bei der Rückkehr dabei sein können, ließ Barca ebenfalls offen.

Gänzlich abgeschlossen soll das 2023 begonnene Projekt im Sommer 2026 sein, die Kapazität dann 105.000 Zuschauer betragen. Zuletzt hatte Barca seine Heimspiele im Olympiastadion ausgetragen.

