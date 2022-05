„Was davor war, spielt keine Rolle“: Dutt glaubt trotz Pleite weiter an Europacup-Teilnahme

WAC-Trainer Robin Dutt sieht auch nach der 0:4-Niederlage in Salzburg weiter realistische Chancen für sein Team auf die Teilnahme am Europacup. „Wir haben uns heute schon in der Halbzeit auf Sturm Graz vorbereitet. Wir haben alle Spieler, die mit vier Gelben Karten vorbelastet waren, ausgewechselt. Wir haben noch zwei Spiele und was davor war, spielt keine Rolle“, sagte Dutt im Sky-Interview trotz bislang nur vier Punkten in der Meisterguppe.