Was passiert bei Punktgleichheit? Regeln & Modus der WM erklärt

Wie funktioniert die WM 2026 mit 48 Teams? Wann ist ein Spieler gesperrt und was passiert bei Punktgleichheit? Hier gibt es alle Infos zum Modus und den Regeln.

Die FIFA hat das Turnier erstmals auf 48 Teams umgestellt. Damit ändert sich nicht nur die Gruppenphase, sondern auch der Weg in die K.o.-Runde komplett. Sky Sport Austria erklärt dir den Modus, alle Regeln und die Tie-Breaker – einfach und übersichtlich.

Wie sind die 48 Startplätze verteilt?

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ wird erstmals in drei Ländern stattfinden. Die Gastgeber USA, Mexiko und Kanada waren daher automatisch qualifiziert.

Zwei WM-Tickets wurden zudem in einem interkontinentalen Playoff-Turnier vergeben. Teilnehmer waren je eine Mannschaft aus Afrika, Asien, Ozeanien und Südamerika sowie zwei Mannschaften aus der CONCACAF-Konföderation.

DIe WM-Startplätze im Überblick Afrika 9 WM-Startplätze (2022: 5) Asien 8 WM-Startplätze (2022: 4) Europa 16 WM-Startplätze (2022: 13) CONCACAF 3 WM-Startplätze (2022: 3) Ozeanien 1 WM-Startplatz (2022: 0) Südamerika 6 WM-Startplätze (2022: 4) Gastgeber 3 WM-Startplätze (2022: 1) Interkontinentale Playoffs 2 WM-Startplätze (2022: 2)

Wann ist die WM 2026?

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 statt. Das WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika wird im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt ausgetragen.

Wie ist der Modus bei der WM 2026?

Dreier- oder Vierergruppen? Über den Modus für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ wurde nach der Erhöhung auf 48 Teams lange diskutiert. Letztlich wurde entschieden, die 48 Nationen in zwölf Gruppen (A-L) à vier Mannschaften aufzuteilen. Insgesamt ziehen nach der Gruppenphase 32 Teams in die K.o.-Phase ein. 16 Mannschaften scheiden aus.

Wer kommt in die K.o.-Runde?

Nach der Gruppenphase erreichen …

… die 12 Gruppensieger

… die 12 Gruppenzweiten

… sowie die 8 besten Gruppendritten

die K.o.-Runde.

Bei Punktgleichheit: Nach diesen Kriterien entsteht die Tabelle

Wenn zwei Teams punktgleich sind, entscheidet der direkte Vergleich. Bei drei punktgleichen Teams wird eine gesonderte Tabelle erstellt, für die nur die direkten Aufeinandertreffen der betroffenen Mannschaften herangezogen werden. Folgende Kriterien sind entscheidend.

1. Punkte aus dem direkten Vergleich

2. Tordifferenz aus dem direkten Vergleich

3. Erzielte Tore aus dem direkten Vergleich

Erneute Anwendung der Punkte 1 bis 3 für zwei verbliebene punktgleiche Teams, wenn zuvor mindestens drei punktgleiche Teams verglichen wurden. Ist danach immer noch keine Entscheidung gefallen, geht es mit folgenden Punkten weiter.

4. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

5. Anzahl erzielter Tore aus allen Gruppenspielen

6. Fair-Play-Verhalten bei der EM (Gelbe Karte = -1 Punkt, Gelb-Rote Karte = -3 Punkte, Rote Karte = -4 Punkte, Gelbe Karte in Verbindung mit einer Roten Karte = -5 Punkte)

7. Platzierung in der FIFA-Weltrangliste

Wie werden die Gruppendritten verglichen?

Um herauszufinden, wer die besten Gruppendritten bei der WM sind, müssen diese Teams direkt miteinander verglichen werden. Dabei werden zunächst die Punkte gegenübergestellt. Bei Punktgleichheit wird das Torverhältnis herangezogen. Dann sind in absteigender Wichtigkeit die Anzahl der erzielten Tore aus den Gruppenspielen und die geringere Anzahl an Strafpunkten (Gelbe Karte = -1 Punkt, Gelb-Rote Karte = -3 Punkte, Rote Karte = -4 Punkte, Gelbe Karte in Verbindung mit einer Roten Karte = -5 Punkte).

Herrscht nach diesen vier Kriterien noch Gleichheit, entscheidet die Platzierung in der FIFA-Weltrangliste.

Wie werden die acht besten Gruppendritten im Sechzehntelfinale verteilt?

Es gibt 495 verschiedene Konstellationen, wie die acht besten Gruppendritten im Sechzehntelfinale aufgeteilt werden. Fest steht: Die acht besten Gruppendritten bekommen es im Sechzehntelfinale jeweils mit einem Gruppensieger zu tun.

Nicht von dieser Regelung betroffen sind die Sieger der Gruppen C, F, H und J. Diese Nationen treffen jeweils zunächst auf einen Gruppenzweiten. In den verbleibenden vier Partien treffen jeweils zwei Gruppenzweite direkt aufeinander (z. B. der Zweite aus Gruppe A gegen den Zweiten aus Gruppe B).

Die K.o-Runde bei der WM 2026

Steht nach der regulären Spielzeit der Sieger noch nicht fest, gibt es eine Verlängerung von 2×15 Minuten. Zudem dürfen beide Teams ein sechstes Mal wechseln. Sollte es dann immer noch unentschieden stehen, entscheidet das Elfmeterschießen.

Sperren bei der WM 2026

Gelbe Karten aus der Gruppenphase werden nach dem dritten Spiel gelöscht. Ab dem Sechzehntelfinale beginnt eine neue Zählung und nach dem Viertelfinale werden die Gelben Karten dann wieder gelöscht. Eine Sperre würde demnach nur greifen, wenn ein Spieler entweder in zwei der drei Gruppenspiele oder zweimal zwischen Sechzehntelfinale und Viertelfinale verwarnt wird.

Die FIFA erhofft sich davon eine „fairere Lösung“, die die Balance zwischen Disziplin und sportlicher Gerechtigkeit wahrt. Gerade bei einem deutlich größeren Teilnehmerfeld sollen Sperren nicht mehr über mehrere Turnierabschnitte hinweg kumuliert werden.

Wann und wo findet das WM-Finale statt?

Am 19. Juli findet die WM 2026 ihren Höhepunkt, wenn in New York das Finale der Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Das New Jersey Stadion, in dem auch die NFL-Heimspiele der New York Giants und New York Jets ausgetragen werden, bietet Platz für 82.500 Zuschauer.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago