Watkins-Doppelpack! Aston Villa feiert elften Sieg in Serie

Im Spitzenspiel am frühen Abend baute Aston Villa seine beeindruckende Siegesserie aus und hält nach einem 2:1-Sieg bei Chelsea bei 39 Zählern.

Beim 2:1 (0:1) beim Klubweltmeister FC Chelsea feierte das Team aus Birmingham den achten Ligaerfolg nacheinander- sowie den elften wettbewerbsübergreifend – und hat als Dritter drei Punkte Rückstand auf Arsenal. Ollie Watkins (63., 84.) war mit einem Doppelpack der Matchwinner, Chelsea ist Fünfter.

Als nächstes wartet ein Auswärtsspiel kommenden Dienstag bei Arsenal – das Topspiel ist ab 21 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria 1 zu sehen!

(SID/APA).

Beitragsbild: Imago.