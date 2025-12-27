Watkins-Doppelpack! Aston Villa feiert elften Sieg in Serie
Im Spitzenspiel am frühen Abend baute Aston Villa seine beeindruckende Siegesserie aus und hält nach einem 2:1-Sieg bei Chelsea bei 39 Zählern.
Beim 2:1 (0:1) beim Klubweltmeister FC Chelsea feierte das Team aus Birmingham den achten Ligaerfolg nacheinander- sowie den elften wettbewerbsübergreifend – und hat als Dritter drei Punkte Rückstand auf Arsenal. Ollie Watkins (63., 84.) war mit einem Doppelpack der Matchwinner, Chelsea ist Fünfter.
Wirtz-Premierentor bei Liverpool-Erfolg über Schlusslicht – Arsenal wieder Tabellenführer
(SID/APA).
Beitragsbild: Imago.