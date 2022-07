Wechsel fix: Giorbelidze verlässt den WAC

via

via Sky Sport Austria

Der im Sommer 2020 zum WAC gewechselte Guram Giorbelidze verlässt die Kärntner nun endgültig und wechselt zum polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin. Dort erhält er einen Vertrag bis 2024.



Der georgische Nationalspieler war schon in der vergangenen Saison an den deutschen Zweitligisten Dynamo Dresden verliehen worden. Sein Vertrag in Wolfsberg war bis Sommer 2023 datiert.

Für die Kärntner absolvierte der Linksverteidiger insgesamt 23 Einsätze, ein Scorerpunkt blieb ihm dabei jedoch verwehrt. In Polen trifft Gorbielidze mit Cheikhou Dieng auf einen weiteren ehemaligen WAC-Profi.

(APA)/Bild: GEPA