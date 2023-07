Wechsel fix! Milan verpflichtet Salzburg-Stürmer Okafor

Der Abgang von Salzburg-Profi Noah Okafor ist nun offiziell: Der Schweizer Stürmer verlässt Österreichs Meister und schließt sich dem AC Milan an.

Okafor verlässt Salzburg damit nach dreieinhalb Jahren und vier Meistertitel und ist künftig Teil des Champions-League-Halbfinalisten. Laut italienischen Medienberichten überwies Milan zwischen 13 und 14 Millionen Euro für den 14-fachen Schweizer Nationalspieler an die „Bullen“. Okafor wurde mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet und soll jährlich zwei Millionen Euro an Gehalt einstreifen.

VIDEO: Okafor trifft in CL-Duell gegen Milan

In seinen 110 Einsätzen für Salzburg erzielte der Schweizer Teamspieler 34 Tore – eines davon in der letzten CL-Saison gegen seinen neuen Verein. „Ich kann auf eine wunderschöne Zeit mit vielen Highlights zurückblicken. Ich hatte dadurch die Chance, auf sehr hohem Niveau zu spielen und mich auch in der Champions League zu bewähren. Dafür bin ich allen im Klub sehr dankbar“, erklärt Okafor zum Abschied.

VIDEO: Okafor bei seiner Ankunft in Mailand

Der ebenso wechselnde Sportdirektor Christoph Freund traut dem abwandernden Offensivspieler auch in Italien einiges zu: „Ich bin überzeugt, dass er seine außergewöhnlichen Fähigkeiten auch auf der großen internationalen Bühne zeigen wird. Der AC Milan ist ein richtig cooler nächster Schritt.“

(Red./APA)

Beitragsbild: Imago.