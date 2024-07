Wechsel fix: ÖFB-Legionär Klarer kehrt zurück auf die Insel

Christoph Klarer wechselt mit sofortiger Wirkung vom SV Darmstadt zum Birmingham City FC.

Der österreichische Innenverteidiger hatte in Absprache mit dem SV Darmstadt 98 bereits am Donnerstag vorzeitig das Trainingslager der Lilien in Herxheim verlassen, um letzte Formalitäten zu klären und die medizinischen Untersuchungen in England zu absolvieren. Über die Ablösemodalitäten haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart.

Klarer war im vergangenen Sommer von Fortuna Düsseldorf zu Darmstadt gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit bestritt der Österreicher 30 Bundesliga-Partien und eine Begegnung im DFB-Pokal für den SV 98. Klarer kennt England bereits, in seiner Jugend spielte er in der U18 und U23 des FC Southampton.

We are delighted to confirm the signing of defender, Christoph Klarer. ✍️ The 24-year-old joins from Darmstadt 98 for an undisclosed fee and has agreed terms on a three-year contract. — Birmingham City FC (@BCFC) July 20, 2024

G’day mate, let’s put another shrimp on the barbie… 🇦🇹 pic.twitter.com/PQEgexTALH — Birmingham City FC (@BCFC) July 20, 2024

Bild: Imago