Wechsel im Sommer: ÖHB-Teamspieler Herburger verstärkt Füchse Berlin

Handball-Teamspieler Lukas Herburger wechselt im Sommer vom Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen zum deutschen Tabellenführer Füchse Berlin. Wie der Hauptstadtclub am Montag bekanntgab, wird der Abwehrspezialist mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. „Ich denke, jedes Handballkind, das in Österreich startet, möchte einmal in der deutschen Bundesliga spielen. Das ist auch ein Traum von mir, und dass es nun so kommt, ist unglaublich“, erklärte der 29-jährige Kreisläufer.

Die Füchse, die sich erst in der Vorwoche im Play-off der European League gegen Schaffhausen durchgesetzt hatten, sind in Deutschland aktuell Erster, liefern sich ein Kopf-Kopf-Rennen mit Magdeburg um den Titel. Für die kommende Saison wollte man „einen beweglichen Innenblockabwehrspieler finden, der dann noch einmal neu Energie und eine gewisse Mentalität reinbringt. Da ist Lukas derjenige, der ganz oben auf der Liste stand“, erklärte Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar.

Herburger, einer der tragenden Säulen bei der historischen EM im Jänner dieses Jahres (Platz 8), war nach fünf Meistertiteln mit Hard 2018 zu Schaffhausen gewechselt, holte mit den Kadetten dreimal die Meisterschaft und ist aktuell auf dem Weg zum vierten Titel. Die Schweizer entlassen ihn nun ein Jahr früher aus seinem Vertrag. „Wir wollen ihm diese tolle Chance nicht verbauen“, hieß es vonseiten Schaffhausens.

Beitragsbild: Imago