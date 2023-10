Wechsel im vergangenen Sommer ein Thema? Gruber: „Interesse war da, aber…“

Andreas Gruber von Austria Wien hat bei DAB | Der Audiobeweis über mögliche Interessenten im vergangenen Sommer gesprochen.

Der Stürmer, der seit Sommer 2022 bei den Violetten unter Vertrag steht, meinte im Sky-Podcast: „Interesse war schon da, aber ich habe gesagt, ich werde nur einen Schritt machen, der für mich und die Familie Sinn macht.“ Gruber fügte an, dass er sich bei den Veilchen „sehr wohlfühlt.“

Gruber: „Ziel ist die deutsche Bundesliga“

Um den 28-Jährigen bemüht haben sich Klubs aus Deutschland. „Es waren ein paar Sachen aus der zweiten deutschen Liga, aber ich wollte lieber bei der Austria bleiben, als in die zweite Liga zu gehen“, sagte Gruber.

Dennoch möchte er eine Station im Ausland für die Zukunft nicht ausschließen: „Natürlich will man noch einen Schritt machen, das Ziel war immer die deutsche Bundesliga, was mir aber bis jetzt verwehrt geblieben ist. Ich bin aber einer, der nie aufgibt und immer weiter Gas gibt. Wenn man 28 oder 29 ist und ein lukratives Angebot hat, das auch aus einer familiären Perspektive Sinn macht, kann man das dann auch nicht ablehnen.“

Vorerst will sich Gruber, der vor Kurzem sein 200. Spiel in der ADMIRAL Bundesliga absolvierte, aber auf die Wiener Austria fokussieren. „Ich konzentriere mich jetzt auf uns und nicht auf andere Dinge“, so der Angreifer.

(Red.)

Bild: GEPA