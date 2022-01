Wechsel in die MLS? Sturm-Angreifer Jantscher äußert sich

Für Fußball-Bundesligist Sturm Graz hat das Frühjahr am Mittwoch offiziell begonnen. Coach Christian Ilzer bat seine Mannschaft zum Trainingsauftakt. Mit dabei war auch Angreifer Jakob Jantscher, der zuletzt mit einem Transfer in die USA in Verbindung gebracht wurde.



Mit 15 Toren und 14 Assists war Jakob Jantscher im Herbst der herausragende Akteuer beim SK Sturm. Beim Trainingsstart wollte sich der Routinier angesichts von Wechselgerüchten in die USA (MLS) nicht völlig festlegen. „Um aus Graz wegzugehen, muss schon vieles passen. Aber ich bin schon sehr lange in diesem Geschäft, im Fußball kann man nie zu 100 Prozent sagen, was die Zukunft betrifft. Ich weiß, wie der Fußball funktioniert“, gab der 32-jährige Assistkönig an.

Sportdirektor Andreas Schicker zeigte sich überzeugt, trotz guter Leistungen, keine Spieler abgeben zu müssen. „Es gab keine konkreten Anfragen für Sturm-Spieler, wo man sich Gedanken machen muss. Absolutes Ziel ist, mit der gleichen Mannschaft und der gleichen Qualität ins Frühjahr zu gehen“, stellte Schicker klar.

(APA, Red.) / Bild: GEPA