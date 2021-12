Zieht es Sturm-Angreifer Jantscher in die MLS?

via

Mit 15 Toren und 14 Assists war Jakob Jantscher im Herbst der herausragende Akteuer beim SK Sturm. Der 32-Jährige blühte in dieser Saison so richtig auf und könnte laut Medienberichten Interesse aus dem Ausland geweckt haben.

Wie der „Kurier“ berichtet, soll ein Verein aus der Major League Soccer (MLS) bei Sturm wegen Jantscher angeklopft haben. Um welchen Klub es sich genau handelt, ist nicht bekannt. „Bei mir ist noch nichts Konkretes gelandet. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit allen Stammkräften bis zum Sommer rechnen können“, sagt Sportchef Andreas Schicker und fügt an: „Falls Jakob noch einen großen Traum hätte, werden wir uns zusammensetzen. Aber er weiß schon, was er an Sturm hat.“

Die USA wären nicht die erste Auslandsstation von Jakob Jantscher. Der Offensivspieler spielte schon in Russland (Dynamo Moskau), den Niederlanden (NEC Nijmegen), der Schweiz (FC Luzern) und der Türkei (Rizespor).

