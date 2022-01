Wechsel nach Deutschland? Klagenfurts Greil äußert sich

Klagenfurts Patrick Greil ist in Deutschland offenbar heiß begehrt. Laut einem Bericht der „Hamburger Morgenpost“ hat Greil das Interesse von drei Vereinen aus Deutschland auf sich gezogen.

Wie das Blatt berichtet, hat vor allem der Hamburger SV bei der Suche nach Verstärkungen für die Offensive den Spielmacher von Austria Klagenfurt im Visier. Erste Gespräche zwischen dem deutschen Zweitligisten und der Greil-Seite sollen demnach bereits stattgefunden haben. Gegenüber Sky haben sich Patrick Greil und Geschäftsführer Harald Gärtner über die aktuellen Transfer-Gerüchte geäußert.

Patrick Greil über die aktuellen Transfer-Gerüchte: „Ich stehe bis zum Sommer bei Austria Klagenfurt unter Vertrag, fühle mich sehr wohl und gehe derzeit davon aus, die Saison mit der Mannschaft zu Ende zu spielen. Sollte es in diesem Winter ein konkretes Angebot für mich geben, das für den Verein aus finanzieller Sicht spannend ist, dann werden die Verantwortlichen auf mich zukommen und mit mir darüber sprechen. Dass ein so großer und traditionsreicher Verein wie der HSV an mir Interesse hat, ehrt mich und zeigt, dass ich mich in den letzten Jahren in Klagenfurt sehr gut weiterentwickeln konnte.“

Greils Martkwert liegt laut „transfermarkt.at“ aktuell bei 900.000 Euro. Geht es nach Chefcoach Peter Pacult, soll Greil in jedem Fall die Rückrunde noch in Klagenfurt bestreiten. „Ich denke, dass beide bleiben (Greil und Gemicibasi, Anm.d. Red.) , das wurde bei Trainingsstart geklärt. Wir werden im Winter keinen Leistungsträger verlieren“, machte Pacult vor Kurzem gegenüber „Heute“ deutlich.

Der HSV soll nicht der einzige Interessent für Greil sein: Auch Nordrivale Werder Bremen sowie Erstligist Arminia Bielefeld haben demnach ein Auge auf den offensiven Mittelfeldspieler geworfen.

Geschäftsführer Gärtner: „Wir würden ihn gern über den Sommer hinaus bei der Austria halten“

Klagenfurts Geschäftsführer Harald Gärtner über Patrick Greil: „Patrick Greil ist eine zentrale Figur unserer Mannschaft und hat großen Anteil am Erfolg in den letzten 1,5 Jahren. Es ist klar, dass so ein Spieler das Interesse anderer Vereine weckt, vor allem auch in Deutschland. Wir würden ihn gern über den Sommer hinaus bei der Austria halten und sind seit Monaten mit ihm und seinem Berater im Austausch. Da gibt es eine klare Absprache, die Transferperiode im Winter abzuwarten, um die Gespräche dann im Februar fortzusetzen.“

Mit drei Toren und vier Assists in 18 Spielen hatte Greil großen Anteil am starken Klagenfurter Herbst, den der Aufsteiger auf Platz vier beendete und damit gute Chancen auf das Erreichen der Meistergruppe hat.

Bild: GEPA