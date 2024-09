Wechsel nach Malta! Holzhauser findet neuen Verein

Der ehemalige Austria-Profi und ÖFB-Teamspieler Raphael Holzhauser findet einen neuen Verein. Dabei wechselt der Mittelfeldspieler von einem europäischen Kleinstaat in den nächsten.

Nach seinem Abschied von Swift Hesperingen in Luxemburg heuert Holzhauser nun in Malta beim Marsaxlokk FC an. Nach Stationen in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Belgien und eben Luxemburg bedeutet der maltesische Erstligist das sechste Land, in dem der zweifache ÖFB-Teamspieler für einen Klub aufläuft.

Bereits gestern kurz nach Transferabschluss bestritt er seinen ersten Einsatz auf der Mittelmeerinsel. Der maltesische Meister von 2007 ist derzeit aber weiter punktelos Letzter der ersten Liga.

