Wechsel perfekt: Real Madrid holt Cucurella
Der Wechsel des spanischen Fußball-Nationalspielers Marc Cucurella zu Real Madrid ist perfekt.
Wie der spanische Rekordmeister am Montag bekannt gab, kommt Cucurella vom FC Chelsea und erhält einen Vertrag bis Sommer 2032. Laut Medienberichten überweist Real 60 Millionen Euro an die Londoner.
Cucurella hatte jüngst noch betont, sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer Xabi Alonso beim FC Chelsea zu freuen. Das Angebot aus Madrid ließ den 27-Jährigen aber offenbar umdenken.
Auch Atlético Madrid, der FC Barcelona und Manchester City sollen an Cucurella interessiert gewesen sein. Sein Vertrag bei Chelsea lief noch bis 2029, er war 2022 von Brighton & Hove Albion nach London gewechselt.
Derzeit befindet sich Cucurella mit der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Am Montag trifft der Europameister zum Auftakt in Atlanta auf Turnierneuling Kap Verde.
(SID) / Bild: Imago