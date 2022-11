„Wechsel sind hinterfragenswert“: Korherr kritisiert taktische Änderungen

via

Der TSV Hartberg unterliegt dem SK Rapid Wien aufgrund eines späten Gegentreffers. Folglich werden die Diskussionen um einen Verbleib oder eine Ablöse des Trainers Klaus Schmidt nicht abflauen. Im Sky-Interview erklärt der Sportliche Leiter Erich Korherr das weitere Vorgehen.

„Das war heute eine hervorragende Leistung, wenn man denkt, dass man da hinten drin steckt. Ich bin nicht ganz zufrieden, die Wechsel zum Schluss sind hinterfragenswert. Das war nicht positiv für unser Spiel“, kritisiert der Funktionär trotz der ansprechenden Leistung allerdings die späten Änderungen.

Die Frage nach einer weiteren Zusammenarbeit mit Klaus Schmidt soll demnächst geklärt werden – die Vorzeichen sind schwierig: „Natürlich ist der Trainer das schwächste Glied in dieser Gruppe. Der Aufwärtstrend der letzten 14 Tage war deutlich erkennbar. Aber wir müssen das Plus und das Minus gegenüberstellen“, sagt Korherr, der hinzufügt: „Momentan glaub ich eher das Minus, weil wir stecken da hinten drinnen und keiner will freiwillig absteigen.“

Korherr über Transfers: „Sind sicher Fehler passiert“

Laut eigener Aussage ist Hartberg mit keinen Alternativen im Kontakt – auf dem Spielersektor werde es aber sehr wohl Veränderungen geben: „Ich kann nicht mit einem Trainer verhandeln und hab‘ noch den Klaus Schmidt hier, das macht man nicht. Es sind sicher Fehler passiert, da werden wir schauen, ob wir die korrigieren können.“

