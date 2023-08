Wechsel von Salzburg-Talent zu Topklub wohl fix

Der Wechsel von Salzburg-Toptalent Leon Lalic ist wohl beschlossene Sache. Wie der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, schließt sich der 17-Jährige der City Group an, zu der auch Manchester City gehört.

Es ist der erste Transfer zwischen Meister Red Bull Salzburg und der City Group. Zunächst soll Lalic für den belgischen Zweitligisten Lommel SK auflaufen, der ebenfalls zur City Group gehört. Wie Sky bereits berichtete, waren mehrere Topklubs am Salzburg-Talent interessiert, bereits gestern kristallisierte sich die Gruppe rund um den englischen Meister als Favorit auf die Verpflichtung des Mittelfeldspielers heraus.

2019 wechselte der offensive Mittelfeldspieler von der Wiener Austria in die Mozartstadt. In der Vorsaison kickte der 17-Jährige in der U18 Akademie-Mannschaft des FC Red Bull Salzburg. Im März 2023 debütierte Lalic für das kroatische U17-Nationalteam. Davor absolvierte er insgesamt zwölf Spiele für Österreichs U16 und U17 Nationalmannschaft.

Bild: GEPA