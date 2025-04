Der Vertrag von Gregory Wüthrich bei Sturm Graz läuft mit Saisonende aus. Laut einem Bericht von Mozzart Sport soll der Abwehrchef der Grazer von Roter Stern Belgrad umworben worden sein. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

Wüthrich wird nicht in die serbische Hauptstadt wechseln – der Defensivspieler hat Roter Stern abgesagt. Das bestätigte Sturm-Sportchef Michael Parensen im Sky-Interview während dem Spiel der Grazer bei der Wiener Austria.

„Das habe ich von ihm auch gehört. Daher gehe ich davon aus, dass das stimmt“, so Parensen angesprochen auf das abgelehnte Angebot.

Doch das bedeutet nicht, dass Wüthrich in der kommenden Saison weiter für Sturm auflaufen wird. Angesprochen auf einen möglichen Abgang des 30-Jährigen sagte der Sturm-Sportchef: „Er ist ein ganz wichtiger Spieler für uns. Er trägt das, was Sturm ausmacht, in sich. Ich kann auf der einen Seite verstehen, dass es Möglichkeiten und Angebote für ihn gibt. Auf der anderen Seite ist er für uns ein wichtiger Spieler, auf den ich zähle.“

Parensen über Wüthrich-Zukunft: „Wichtiger Spieler für uns“

Abgang scheiterte 2023 & 2024

Der Schweizer wechselte im Sommer 2020 vom australischen Klub Perth Glory nach Graz. Für Sturm stand der Innenverteidiger in 172 Pflichtspielen auf dem Feld. Dabei gelangen dem Defensivspieler auch zehn Tore und sieben Assists.

Ein Wüthrich-Abgang ins Ausland scheiterte erst vergangenen Sommer. Der 1. FC Köln war nah dran an der Verpflichtung des Innenverteidigers, schlussendlich scheiterte der Wechsel beim Medizincheck. Auch ein Wechsel zum FC Augburg scheiterte im Sommer 2023 am Medizincheck.

Bild: GEPA