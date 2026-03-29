Wechsel zu Tottenham? Hütter gibt Statement ab

Mit der Entlassung von Igor Tudor bei Tottenham Hotspur sind die Spekulationen um eine Verpflichtung von Adi Hütter lauter geworden. Der 56-Jährige reagiert nun mit einem öffentlichen Statement auf die Gerüchte.

Hütter selbst hat sich am Sonntagabend mit einer Aussendung an die Medien gerichtet. „In den letzten Tagen und Wochen bin ich immer häufiger mit verschiedenen Klubs in Verbindung gebracht worden. Wie ich aber bereits unmittelbar nach meiner Monaco-Zeit gesagt habe, möchte ich grundsätzlich frühestens wieder mit Beginn der neuen Saison als Cheftrainer arbeiten. Meine Haltung zu diesem Thema hat sich seither nicht verändert„, schreibt der Vorarlberger in einer Mitteilung.

Damit scheint ein Wechsel zum Europa-League-Sieger zumindest vor Saisonende vom Tisch zu sein. Am Sonntag hatte sich der Klub von ÖFB-Legionär Kevin Danso nach nur sieben Spielen von Trainer Tudor getrennt. Die kriselnden Spurs stecken in der Premier League mitten im Abstiegskampf, nach der 0:3-Heimpleite gegen Konkurrent Nottingham Forest fielen die Londoner auf Platz 17 zurück. Der Vorsprung auf West Ham United auf dem ersten Abstiegsplatz beträgt nur noch einen Punkt.

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